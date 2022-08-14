AÖL yeni dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman?
AÖL yeni dönem kayıt tarihi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2022-2023 yılına ilişkin ilk dönem öncesi öğrencilerin açıklanan süre zarfında kayıtlarını tamamlaması ve belirlenen ücreti yatırmaları gerekiyor. Peki, AÖL yen dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman?
AÖL yen dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, açık lise kayıtlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. İşte, AÖL yeni dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman?
AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL kayıt tarihleri henüz belli olmadı. MEB tarafından açıklanacak Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri netlik kazanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?
Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
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