AÖL yeni dönem kayıt tarihi açıklandı mı? Açık Lise 2022-2023 kayıt yenileme ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.