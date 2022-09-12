12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından YKS ek tercih başvuruları 7 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Adaylar tercih işlemleri için süreci yakından takip ediyor. İşte, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlara göre YKS ek tercihlerini 13 Ağustos gününe kadar gerçekleştirebilecekler. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS ek tercih ücret ödemeleri 14 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Tercih ettiği programa yerleşen adaylar 25 ile 28 Eylül günleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA