Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte hibrit eğitime geçen üniversiteler…

Boğaz İçi Üniversitesi talep doğrultusunda etkinliklerin erteleneceğini duyurdu. Dönem sonu sınavların yapılış biçimi ise dersi evren öğretim üyesinin kararına bırakıldı. Rektörlük tarafından zorunlu bir uygulama olmadığı için dersi evren akademisyenin kararına göre sınavlar yüz yüze ya da çevrimiçi yapılabilecek.

Koç Üniversitesi'nde 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk Fakültelerinde uygulamaları dersler hariç diğer tüm dersler çevrimiçi yapıldı. İki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da çevrimiçi düzenleneceği duyuruldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, derslerin uzaktan, sınavların ise yüz yüze yapılmasına karar verirken, atöyle ve sahnelerin seyreltilmiş olarak kullanacağını açıkladı. Sabancı Üniversitesi, mevcut sisteme devam edeceğini belirterek, seyreltilmiş sınıflarda sınavların yüz yüze yapılacağını duyurdu.