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Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte hibrit eğitime geçen üniversiteler…

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte hibrit eğitime geçen üniversiteler…

Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi? Hibrit eğitime geçen üniversiteler gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca üniversite öğrencisi yeni dönemde yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Bazı üniversitelerde hibrit eğitim ve yüz yüze sınav modeline geçildi. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan büyük artışla birlikte eğitim öğretimde durumun nasıl olacağı sorgulanıyor. Peki, üniversiteler kapanacak mı?

Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi? Hibrit eğitime geçen üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan büyük artışın ardından gözler okulların durumuna çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim devam ediyor ancak üniversitelerde durumun ne olacağı merak ediliyor. Bazı üniversitelerde hibrit eğitim modeline geçildi.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Hibrit eğitime ve yüz yüze sınav modeline geçen üniversiteler:

*İstanbul Teknik Üniversitesi

*ODTÜ

*Marmara Üniversitesi

*Hacettepe Üniversitesi

*Yıldız Teknik Üniversitesi

*9 Eylül Üniversitesi

*Ege Üniversitesi

*Ankara Üniversitesi

*Atatürk Üniversitesi

*Eskişehir Anadolu Üniversitesi

*Osmangazi Üniversitesi

*Konya Selçuk Üniversitesi

*Yeditepe Üniversitesi

*Özyeğin Üniversitesi

*Atlas Üniversitesi

Boğaz İçi Üniversitesi talep doğrultusunda etkinliklerin erteleneceğini duyurdu. Dönem sonu sınavların yapılış biçimi ise dersi evren öğretim üyesinin kararına bırakıldı. Rektörlük tarafından zorunlu bir uygulama olmadığı için dersi evren akademisyenin kararına göre sınavlar yüz yüze ya da çevrimiçi yapılabilecek.

Koç Üniversitesi'nde 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk Fakültelerinde uygulamaları dersler hariç diğer tüm dersler çevrimiçi yapıldı. İki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da çevrimiçi düzenleneceği duyuruldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, derslerin uzaktan, sınavların ise yüz yüze yapılmasına karar verirken, atöyle ve sahnelerin seyreltilmiş olarak kullanacağını açıkladı. Sabancı Üniversitesi, mevcut sisteme devam edeceğini belirterek, seyreltilmiş sınıflarda sınavların yüz yüze yapılacağını duyurdu.

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