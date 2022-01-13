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Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valisi Okay Memiş açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum’da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valisi Okay Memiş açıklamaları...

Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırması sonrasında kar yağışı da bazı bölgelerde görülmeye başlandı. Kar yağışının etkili olduğu illerde veliler ve öğrenciler valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valisi Okay Memiş açıklamaları...

Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarılar netiecesinde bazı bölgelerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valisi Okay Memiş açıklamaları...

KARS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BİR TATİL HABERİ DE KONYA'DAN

Konya'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

VAN'DA TATİL HABERİ GELDİ

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

14 OCAK CUMA ERZURUM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Erzurum'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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