Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarılar netiecesinde bazı bölgelerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışlar sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valisi Okay Memiş açıklamaları...

KARS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.