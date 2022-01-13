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MSÜ 2022 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu! 2022 MSÜ taban puanları boy ağırlık tablosu!

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Giriş Tarihi: 13.01.2022
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MSÜ 2022 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu! 2022 MSÜ taban puanları boy ağırlık tablosu!

MSÜ 2022 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu erişime açıldı. 2022 MSÜ taban puanları boy ağırlık tablosu gündemde araştırılıyor. Sınava başvurular, 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılıyor.

2022 MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzunu açıkladı ve başvurular başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuracak adaylar başvuru işlemlerini 9 Şubat'a kadar yapabilecek.2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular, 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

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