Üniversiteler kapanacak mı son dakika? Üniversiteler kapanıyor mu, açıklama geldi mi? Online eğitim...
Üniversiteler kapanacak mı son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan artış sonrasında yüz yüze eğitim hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lisans ve önlisans öğrencilerini yakından ilgilendiren gelişme hakkında açıklamada bulundu. İşte, Üniversiteler kapanacak mı son dakika? Üniversiteler kapanıyor mu, açıklama geldi mi? Online eğitim...
Üniversiteler kapanacak mı son dakika? Üniversiteler kapanıyor mu, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim geçilip geçilmeyeceği gündeme geliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, üniversiteler kapanacak mı son dakika? Üniversiteler kapanıyor mu, açıklama geldi mi? Online eğitim...
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yaptı. Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi.
Bakan Koca yazılı açıklamasında şunları söyledi: Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Koca sözlerini şöyle sürdürdü;
Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.
Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANIT VERMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etmişti;
"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."
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