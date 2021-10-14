Okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? 2021 ilk ara tatil ayın kaçında yapılacak? MEB tarih verdi!
Okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil uygulaması 2019 yılında başlamıştı. Birinci dönem ve ikinci dönemde 1'er haftalık yapılan ara tatil için heyecanlı bekleyiş başadı. 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitim görmeye başlayan öğrenciler ara tatil takvimini merak etmeye başladı. Peki, okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? 2021 ilk ara tatil ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini heyecanla bekliyor. Sınav stresinden uzaklaşabilmek için bir fırsat olan ara tatil için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ara tatil takvimi konusunda heyecan daha da arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla ilişkin tatil takvimi açıklandı. Peki, okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? 2021 ilk ara tatil ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...
OKULLARIN ARA TATİLLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 1. dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
DERS KİTAPLARINDA ARANAN NİTELİKLER MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ KAPSAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi. Basılı materyallerin yanı sıra çağın gereksinimleri doğrultusunda dijital ve mekanik içeriklerin de yer alması hedeflendi.
DİJİTAL İÇERİKLER DE OLACAK
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, ders kitabı ve eğitim araçları nitelikleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanacak. Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi.
Ders kitaplarının kalitesinin arttırılması amacıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirildi. Basılı materyallerin yanı sıra çağın gereksinimleri doğrultusunda dijital ve mekanik içeriklerin de yer alması hedeflendi. Dijital ve mekanik içeriklerin uzman kişilerce incelenmesinin gerekliliği doğrultusunda "çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı" tanımı eklendi.
KİTAPLARIN İLK SAYFALARINDA YER ALACAK UNSURLAR
Kitaplarda yer alacak Türk bayrağının, Türk Bayrağı Tüzüğü'ne uygun olması gerekiyor. İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası, yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak. İlkokul 4'üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı, yaprağın arka yüzünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.
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