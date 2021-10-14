Okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? 2021 ilk ara tatil ayın kaçında yapılacak? MEB tarih verdi!

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini heyecanla bekliyor. Sınav stresinden uzaklaşabilmek için bir fırsat olan ara tatil için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ara tatil takvimi konusunda heyecan daha da arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla ilişkin tatil takvimi açıklandı. Peki, okulların ara tatilleri ne zaman başlıyor? 2021 ilk ara tatil ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...

OKULLARIN ARA TATİLLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 1. dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.