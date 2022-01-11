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Üniversiteler kapanacak mı? 2022 2. dönem üniversiteler online mı olacak? YÖK son gelişmeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Üniversiteler kapanacak mı? 2022 2. dönem üniversiteler online mı olacak? YÖK son gelişmeler...

Üniversiteler kapanacak mı? Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında görülen artış sonrası gözler üniversitelere çevrildi. Üniversitelerde 2. dönem eğitimlerin nasıl olacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversiteler kapanacak mı? 2022 2. dönem üniversiteler online mı olacak? YÖK'ten konu hakkında açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

Üniversiteler kapanacak mı, online mı olacak? Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü anda online eğitime geçen üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ile birlikte yüz yüze eğitim başladı. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle gözler üniversitelerin online eğitimine çevrildi. Peki, üniversiteler kapanacak mı? 2022 2. dönem üniversiteler online mı olacak? YÖK'ten konu hakkında açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ülke genelinde üniversitelerde online eğitime geçileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da online eğitime geçtiğini duyurdu. YÖK tarafından online eğitim hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte online eğitime geçen üniversiteler:

İstanbul Teknik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)

Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)

Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)

Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)

Haliç Üniversitesi ( Teorik derslerin online yapılması, uygulamalı derslerin ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındı)

Beykoz Üniversitesi (4-9 Ocak tarihleri arasında tüm derslerin çevrimiçi yapılacağını açıkladı)

Nişantaşı Üniversitesi (Üniversite senato kararına göre 10-22 Ocak arasında dersler sanal kampüs üzerinden online olarak yapılacaktır.)

Hacı Bayram Veli Üniversitesi ( 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi yüz yüze tamamlanacağı duyuruldu)

Bezmialem Üniversitesi (Uygulamalı derslerin yüz yüze, teorik derslerin çevrimiçi yapılması kararı alındı)

Rumeli Üniversitesi (Artan vakalar sebebiyle 2 hafta boyunca online eğitime geçildi)

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada eğitim öğretimin devamının Yükseköğretim Kurulu için önemli bir öncelik olduğuna dikkat çekerek pandemi döneminde üniversitelerin kısa bir dönem kapalı olduğunu hatırlattı. Bütün illerde salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Özer, " İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Salgının yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda bütün üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu görüşleri ve kararları doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerin bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler" dedi.

"FARKLILIK OLABİLİR"

Salgın şartlarının her ilde farklılık gösterdiğine dikkat çeken YÖK Başkanı, salgınla ilgili verilerin incelenerek İllerde bulunan Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik ve diğer ilgili birimlerin üniversitelerle ilgili karar alabileceğini söyledi.

Bir kısım üniversitelerde online veya dijital olarak uzaktan eğitim usulüyle verilen ders sayılarında ve oranlarında farklılık olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Erol Özvar , "Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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