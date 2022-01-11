Üniversiteler kapanacak mı? 2022 2. dönem üniversiteler online mı olacak? YÖK son gelişmeler...

Üniversiteler kapanacak mı, online mı olacak? Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü anda online eğitime geçen üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ile birlikte yüz yüze eğitim başladı. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle gözler üniversitelerin online eğitimine çevrildi. Peki, üniversiteler kapanacak mı? 2022 2. dönem üniversiteler online mı olacak? YÖK'ten konu hakkında açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ülke genelinde üniversitelerde online eğitime geçileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da online eğitime geçtiğini duyurdu. YÖK tarafından online eğitim hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte online eğitime geçen üniversiteler: