Okullar kapanacak mı? 2. dönem ilkokul, ortaokul ve liseler online eğitime geçecek mi? Son açıklamalar...

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile birlikte tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime geçilmişti. Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı vaka sayılarında artış görülmesi sonrası okullarda yeniden online eğitime geçilip geçilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, okullar kapanacak mı? 2. dönem ilkokul, ortaokul ve liseler online eğitime geçecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'online eğitim' ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte son gelişmeler: