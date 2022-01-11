Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var? İşte madde madde detaylar...

Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor.