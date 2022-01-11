Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? İşte madde madde detaylar...
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinde son noktaya gelindi. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? İşte madde madde detaylar...
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Gelen son dakika haberi sonrasında Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde yer alan detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? İşte madde madde detaylar...
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?
AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.
Kabul edilen teklife göre, öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılıyor.
Öğretmenlerde aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor.
Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.
Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı sınava başvurabilirler ve yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.
Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası bulunmayanlar ve mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik eğitim Programı'nı tamamlayan öğretmenler yazılı sınava başvuruda bulunabilecekler ve yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ek maaş getirilmesi planlanıyor.
15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere birinci derece öğretmene 3600 ek gösterge getirilmesi planlanıyor.
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