Süreç bekleniyor... KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı? e-Devlet girişi...

KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. 2021 yılı Ekim ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK BURS BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurularıyla ilgili gözler uzun süredir YKS tercih sonuçları ve sonuçlara bağlı üniversite kayıtlarına çevrilmişti. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt süreci ise 26 Ekim'de başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yaptı. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.