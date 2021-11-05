Süreç bekleniyor... KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı? e-Devlet girişi...
KYK burs başvuruları ne zaman başlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 2021 için sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrencinin başvurduğu karşılıksız burs için gözler YURTKUR'dan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı? e-Devlet girişi...
KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. 2021 yılı Ekim ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlar? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı?
KYK BURS BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvurularıyla ilgili gözler uzun süredir YKS tercih sonuçları ve sonuçlara bağlı üniversite kayıtlarına çevrilmişti. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt süreci ise 26 Ekim'de başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yaptı. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.
Anlaşıldığı üzere kayıt süreci 1 Kasım Pazartesi sona erdi. Kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
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