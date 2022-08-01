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Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. Adaylar 5 Ağustos tarihine kadar tercih işlemlerini grçekleştirecek. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar duyurulacak. Adaylar sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr adresinden yapacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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