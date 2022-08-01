Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar duyurulacak. Adaylar sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...