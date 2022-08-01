KYK yurt başvuruları ne zaman? YKS tercih sürecinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de KYK yurt başvuruları oldu. KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırmaya başladı. KYK yurt başvuru sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Başvuru takvimi açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022-2023 KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.