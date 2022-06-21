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DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar giriş belgeleri için gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday 2022 DGS sınav giriş yerleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin Haziran'ın son haftası yayımlanacağı söylenebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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