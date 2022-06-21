DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday 2022 DGS sınav giriş yerleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?