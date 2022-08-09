Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları, tercihlerini yapanlar adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?