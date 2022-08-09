Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. YKS tercihlerinin 5 Ağustos tarihinde tamamlanmasından sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları, tercihlerini yapanlar adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürdü. YKS tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sürecinin tamamlandı. Üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başlayacak. YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos tarihinden önce açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tam tarih belli olduğu zaman habere eklenecek.
2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hangi okulda lisans ya da ön lisans eğitimi alacağını öğrenebilecek.
2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.
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