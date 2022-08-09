YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala üniversite kayıtları için tarihler açıklandı. Üniversite kayıt tarihinin belli olması ile birlikte YKS tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçları araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS tercih sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kayıt takviminin 22-26 Ağustos olarak belirlenmesi ile tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.