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YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite adaylarının tercih sonuçları için heyecanı sürüyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından üniversite kayıtlarına ilişkin takvim belirlendi. Bu gelişmelerle tercihlerin açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala üniversite kayıtları için tarihler açıklandı. Üniversite kayıt tarihinin belli olması ile birlikte YKS tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçları araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS tercih sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kayıt takviminin 22-26 Ağustos olarak belirlenmesi ile tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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