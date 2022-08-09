ALES ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav yerleri belli oldu mu?
ALES ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından belirtilen tarihte düzenlenecek. Ağustos ayının üçüncü haftası yapılacak olan sınav öncesinde ALES giriş belgesi araştırmaları başladı. Peki, ALES ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav yerleri belli oldu mu?
ALES ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav yerleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES 2 başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ALES sınav yerleri ile tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavda adayların yanlarında ALES sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? ÖSYM ALES sınav yerleri belli oldu mu?
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 21 Ağustos 2022 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek.
ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
ALES NASIL OLACAK?
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
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