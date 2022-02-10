EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS sınavlarına giriş yapan ve tercih işlemlerini tamamlayan binlerce kişi, günlerdir tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanması için tarih bilgisi verilmişti. Peki; 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanır? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları için geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Sonuçların 8 Şubat tarihinde açıklanacağı tahmin ediliyordu. Peki; EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanır?
EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen resmi açıklamaya göre; EKPSS tercih sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelendi. EKPSS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.
Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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