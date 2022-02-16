Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınavı ne zaman?
YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS TYT AYT için geri sayım başladı. Sınava başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. YKS için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. YKS başvuru ve sınav sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
Üniversite sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM tarafından 2022 YKS için başvurular 11 Şubat'ta başlatıldı. Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasının ardından YKS başvuru tarihleri de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Başvuru tarihleri ve sınav sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta başlayan YKS başvurularının 7 Mart'ta sona ereceği bildirildi. Başvurular bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.
YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak:
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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