Üniversite sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM tarafından 2022 YKS için başvurular 11 Şubat'ta başlatıldı. Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasının ardından YKS başvuru tarihleri de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Başvuru tarihleri ve sınav sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta başlayan YKS başvurularının 7 Mart'ta sona ereceği bildirildi. Başvurular bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak: