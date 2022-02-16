AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...
AÖL sınavları ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 2. Dönem AÖL sınav tarihleri yayınlandı. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler, 18 Şubat 2022 tarihine kadar ders seçme işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...
AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. MEB'den yapılan açıklamada AÖL 2. dönem sınavlarının tarihi ve uygulanış şekli açıklandı. İşte, AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARI 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır."
AÖL SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.
MEB'DEN ÜCRET MUAFİYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ücret muafiyeti hakkında açıklama yaptı. AÖL'ün internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem sınavları için ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinde kayıtlı öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yaptırmak isteyenlerin bu işlemleri 15 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Not: Cezaevi öğrencileri 2020/3 ve 2021/1 dönem sınavlarını olamadıklarından dolayı 2021/2 kayıt yenilemeleri Bakanlıkça engellettirilmiştir. 11 Şubat 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021/2 dönemi kayıt yenileme için Halk Eğitimi Merkezlerine giden öğrencilerin tahliye, denetimli serbestlik veya hastalı izin belgeleri mahkeme kararı kısmına taradıktan sonra Açık Öğreti Lisesi mail adresine öğrenci bilgilerinin mail atılması gerekmektedir.
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