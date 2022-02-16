AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. MEB'den yapılan açıklamada AÖL 2. dönem sınavlarının tarihi ve uygulanış şekli açıklandı. İşte, AÖL sınavları ne zaman 2022? 2. Dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi? 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri...