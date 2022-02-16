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AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitecek? AÖF kayıt yenileme bitti mi? İşte son tarih açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitecek? AÖF kayıt yenileme bitti mi? İşte son tarih açıklaması...

AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatını AÖF üzerinden sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme süreci devam ediyor. AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitecek? AÖF kayıt yenileme bitti mi? İşte son tarih açıklaması...

AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitecek? AÖF kayıt yenileme bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi gün bitecek? AÖF kayıt yenileme bitti mi? İşte son tarih açıklaması...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden
biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü saat 22:30'a kadar tüm ödeme yöntemleriyle yapılabilecektir.

* Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

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