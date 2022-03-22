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Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular araısnda yer alıyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden binlerce aday; 2022 YKS ne zaman yapılacak ve sınav tarihi değişti mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler, YKS'nin ne zaman, hangi gün yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM TAKVİMİ 2022

2022 YKS TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

2022-MSÜ

SINAV TARİHİ: 27.03.2022

BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022

Dikey Geçiş Sınavı

2022-DGS

SINAV TARİHİ: 03.07.2022

BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.2022

2022-ALES/1

SINAV TARİHİ: 17.04.2022

BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/2

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/3

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV TARİHİ: 31.07.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

Kamu Personel Seçme Sınavı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

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