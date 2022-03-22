Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler, YKS'nin ne zaman, hangi gün yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?