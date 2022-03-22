Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular araısnda yer alıyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden binlerce aday; 2022 YKS ne zaman yapılacak ve sınav tarihi değişti mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler, YKS'nin ne zaman, hangi gün yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
ÖSYM TAKVİMİ 2022
2022 YKS TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
2022-MSÜ
SINAV TARİHİ: 27.03.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.01.2022 - 09.02.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 14.04.2022
2022-DGS
SINAV TARİHİ: 03.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.2022
2022-ALES/1
SINAV TARİHİ: 17.04.2022
BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/2
SINAV TARİHİ: 21.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2022-ALES/3
SINAV TARİHİ: 20.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV TARİHİ: 14.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
Kamu Personel Seçme Sınavı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022
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- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
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