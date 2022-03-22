AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Daha önceki sınav sonuçlarının 10 günde açıklanmış olması konuya dair heyecanı arttırdı. Belli sebeplerden ötürü açık lisede eğitim gören öğrenciler Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte, AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?