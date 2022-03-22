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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 10 Mart'ta sona eren Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından açık lise sonuçları açıklanacak. Geçtiğimiz dönemki sınav sonuçları bir hafta içerisinde duyurulmuştu. İşte, AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Daha önceki sınav sonuçlarının 10 günde açıklanmış olması konuya dair heyecanı arttırdı. Belli sebeplerden ötürü açık lisede eğitim gören öğrenciler Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte, AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN GÖZLER BAKANLIKTA!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık lise sınavlarının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce AÖL'lü 2. dönem sınav sonuçları ile sorumlu olduğu dersleri geçip geçmediğini öğrenecek.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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