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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 takvimi doğrultusunda KPSS sınav ve başvuru tarihleri de belli olmuştu. Her sene belirlenen tarihlerde başvuruları alınan ve sonrasında sınavın gerçekleştirildiği Kamu Personeli Seçme Sınavı süreç bilgisi merak ediliyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav öncesi başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adayların belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl alınan KPSS lisans başvurularında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL ücret yatırıldı. KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için 90 TL sınav ücreti yatırıldı.

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