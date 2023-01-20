Üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek?
Üniversite sınavı 2023 yılında ne zaman yapılacak sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Mesleki akademik eğitim için ilk adımlarını atmak isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı içerisinde. Peki üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı?
Seçim tarihi ile birlikte merak edilen konuların başında üniversite sınav tarihleri yer alıyor. Seçim tarihi için 14 Mayıs işaret edilirken akıllara ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi geldi. Sınava girecek olan adaylar arama motorlarında "2023 YKS sınavı ne zaman?", "TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı?" sorularını araştırıyor. Peki ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek? İşte son gelişmeler...
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversite sınav tarihleri ve başvuru işlemlerine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma tamamlandığında YKS sınav ve başvuru takvimi resmi internet sayfasından paylaşılacak.
Daha önce açıklanan takvimde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Üniversite sınavı başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, katılacakları oturumları seçerek sınav ücretini yatıracak. Sınav ücreti ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılabiliyor.
YKS sınav takviminin seçim takvimiyle üst üste gelmesi sonrası yayınlanan takvim kaldırılmıştı. Bu takvimde başvuruların 9 Şubat-6 Mart tarihlerinde alınacağı bilgisi bulunuyordu. ÖSYM'nin başvuru takviminde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak sınav başvuru takvimine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberde yer verilecektir.
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