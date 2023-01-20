Üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek?

Seçim tarihi ile birlikte merak edilen konuların başında üniversite sınav tarihleri yer alıyor. Seçim tarihi için 14 Mayıs işaret edilirken akıllara ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi geldi. Sınava girecek olan adaylar arama motorlarında "2023 YKS sınavı ne zaman?", "TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı?" sorularını araştırıyor. Peki ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek? İşte son gelişmeler...