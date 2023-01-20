EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tercihlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar arasından kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmesi yapılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercihler için verilen sürenin dolmasıyla birlikte adayların, sonuç beklentileri arttı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
ÖSYM tercih ve sınav tarihlerini yayınladığı takvimle paylaşıyor. Ancak EKPSS tercih sonuç tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. 2023 EKPSS tercih sonuçlarının da benzer şekilde şubat ayında duyurulması bekleniyor.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
EKPSS tercih-yerleştirme sonuçlarını açıkladığında adaylar TC kimlik numarasını ve şifresini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sistemini girerek sorgulamayı tercih sonuçlarını görüntüleyebilirler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA
EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur.
Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği öğrenim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
4) "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerek görülmesi halinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 12'nci maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu veya kontrol muayenesi talep edilebilecektir.)
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.
Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyoncateklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, yeni bir kura kayıt döneminde başvuru yapıncaya kadar yapılacak yerleştirme işlemine alınmazlar.
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