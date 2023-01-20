2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?

20 Ocak Cuma itibarıyla karne heyecanını yaşayan öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Eylül ayından itibaren yoğun bir ders temposu içerisine giren milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiliyle nefes almanın mutluluğunu yaşıyor. 6 Şubat Pazartesi günüyle birlikte okula dönecek olan öğrenciler ikinci dönem ara tatilin hangi tarihte olduğunu araştırıyor. Peki 2. dönem ara tatil ne zaman?