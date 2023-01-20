20 Ocak 2023, Cuma
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2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem dersleri son bulurken öğrenciler şimdiden bir sonraki ara tatilin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Karne heyecanını üzerlerinden atan lise, ortaokul ve ilköğretim öğrencileri tatil takvimi araştırmaya başladı. Peki 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?

20 Ocak Cuma itibarıyla karne heyecanını yaşayan öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Eylül ayından itibaren yoğun bir ders temposu içerisine giren milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiliyle nefes almanın mutluluğunu yaşıyor. 6 Şubat Pazartesi günüyle birlikte okula dönecek olan öğrenciler ikinci dönem ara tatilin hangi tarihte olduğunu araştırıyor. Peki 2. dönem ara tatil ne zaman?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Okullarda ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 6 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

NİSAN ARA TATİL HANGİ TARİHTE?

İkinci dönem ara tatili ise bu yıl Ramazan Bayramı tarihleri ile benzerlik gösteriyor. Normal şartlarda resmi tatil olan Ramazan Bayramı'nda okullar kapalı oluyordu. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda öğrenciler üç günlük ek tatil yapamayacak.

Nisan ara tatili 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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