YKS sınav yerleri ne zaman belli olur? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular alındı. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, şimdi de sınav tarihini beklemeye başladı. Haziran'da yapılacak YKS'ye başvuran öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, üniversite sınav yerleri ne zaman belli olur? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2022 YKS 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 YKS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.