Karneleri ne zaman alacağız 2022? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci ara tatilin 15 Nisan itibarıyla tamamlanmasının ardından gözler yaz tatiline çevrildi. Veliler ve öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Peki, Karneleri ne zaman alacağız 2022? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB 2021-2022 takvimi...
Karneleri ne zaman alacağız 2022? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına az bir süre kalmasıyla ilkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Karneleri ne zaman alacağız 2022? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB 2021-2022 takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.
2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.
YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?
2021-2022 Eğitim yılı 17 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili 3 ay sürecek.
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