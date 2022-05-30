Karneleri ne zaman alacağız 2022? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına az bir süre kalmasıyla ilkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Karneleri ne zaman alacağız 2022? Okullar hangi tarihte kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB 2021-2022 takvimi...