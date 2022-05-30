KPSS Lisans başvuru son gün ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru süreci devam ediyor. Lisans ve ÖABT sınavlarına katılacak olan adaylar, başvuruların hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor. ÖSYM takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS Lisans başvuru son gün ne zaman? 2022 KPSS Lisans ve ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

KPSS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

24 Mayıs'ta başlayan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 06 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

İşte 2022 KPSS Lisans sınav tarihleri: