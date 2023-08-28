Üniversite online kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversite E-Kayıt EKRANI Adım adım detaylı anlatım 2023-2024
Üniversite E-Kayıt süreci, 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla resmi olarak başladı. Birçok üniversite, internet üzerinden E-Kayıt sistemi aracılığıyla öğrenci kayıtlarını alarak, öğrencilerin fiziksel olarak kayıt bürolarına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üniversite E-Kayıt işlemleri, oldukça pratik ve kolay bir şekilde 5 adımda tamamlanabiliyor. İşte adım adım üniversite online kayıt işlemi...
Üniversite E-Kayıt süreci, 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla resmi olarak başladı. Birçok üniversite, internet üzerinden E-Kayıt sistemi aracılığıyla öğrenci kayıtlarını alarak, öğrencilerin fiziksel olarak kayıt bürolarına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Üniversite E-Kayıt işlemleri, oldukça pratik ve kolay bir şekilde 5 adımda tamamlanabiliyor. İşte adım adım üniversite online kayıt işlemi...
E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT GİRİŞİ
Üniversite E-Kayıt işlemleri için öncelikle şu adımları takip ederek başlayınız;
1) e-Devlet Kapısı
http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Sisteme Giriş" bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi
Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli
bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi
Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-KAYIT EKRANINA ULAŞIN
e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.
Kullanmanız gereken hizmetin adı "Üniversite E-Kayıt" hizmetidir.
Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra,
"e-Hizmetler" bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" bağlantısına tıklayarak veya,
Site İçi Arama kutusuna "E-Kayıt" yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Üniversite EKayıt" bağlantısına tıklayarak veya, Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazarak ulaşabilirsiniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN
Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.
Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, yandaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. "Bilgilerimi Şimdi Güncelle" düğmesine basarak e-posta
ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.
DOĞRULAMA İŞLEMİNİ EKSİKSİZ TAMAMLAYIN
Doğrulama işlemi için, e-posta adresinize gelen iletideki kodu ve cep telefonunuza gelen kısa mesajdaki kodu ilgili ekranlara yazmanız gerekir.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra hizmeti tekrar açınız...
Eğer iletişim bilgilerinizi daha önce tanımladı ve doğrulanmış hale getirdiyseniz, bu uyarı mesajı görünmeyecektir. Lütfen bir sonraki aşamaya geçiniz.
Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.
Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır.
ÜNİVERSİTE KAYIT FORMU
Hizmete girdiğinizde eğer kayıt yapmanıza engel bir durum yoksa kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara "EVET" yazdıktan sonra "Başvur" düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız.
Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz
BELGE GÖRÜNTÜLEME
Başvurunuzu tamamladığınızda bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgenizi görüntüleyeceksiniz.
Burada "Dosyayı İndir" bağlantısını kullanarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan "Yazdır" komutunu kullanmayınız.
Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza indiriniz, ardından inen dosyayı açarak yazdırınız.
İpucu: Eğer belgenizi yazdırma imkanınız yok ise barkod numarasını ve T.C. Kimlik Numaranızı, belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod numaranızı ve T.C. Kimlik Numaranızı ilettiğiniz kişiler "Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama" hizmetini kullanarak, belgenin bir kopyasını alabilir ve geçerliliğini kontrol edebilirler.
KAYIT BELGESİ GÖRÜNTÜLEME
Kayıt İşlemi Tamamlandıktan Sonra Hizmete Tekrar Girildiğinde;
Kayıt olduktan sonra hizmete tekrar girdiğinizde yerleştirme ve kayıt bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgenize "Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama" hizmetinden erişebilirsiniz.
BARKODLU E-KAYIT BELGESİ DOĞRULAMA
Bu bölüm oluşturulan barkodlu belgeyi teslim alan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Kendinize ait belgeler için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.
e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan belgeler, üzerlerinde bulunan barkodlar sayesinde kontrol edilebilir, sahte ve tahrifat yapılmış belgeler kolaylıkla ayırt edilebilir.
Belgelerin kontrolü iki şekilde yapılmaktadır. "Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama" hizmetini kullanarak, ilgili belgenin barkod numarası ve belge sahibinin T.C. Kimlik Numarası girilerek,
-VEYA-
Google Play, Apple AppStore veya Windows Phone Store uygulama marketlerinden indirilebilen "e-Devlet Barkodlu Belge Doğrulama" uygulaması kurulduktan sonra, sayfanın altında bulunan karekod okutularak, ilgili belgenin orijinali görüntülenebilmektedir.
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