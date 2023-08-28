Üniversite online kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversite E-Kayıt EKRANI Adım adım detaylı anlatım 2023-2024

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN

Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.

Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, yandaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. "Bilgilerimi Şimdi Güncelle" düğmesine basarak e-posta

ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.