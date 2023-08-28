ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES sonuç sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuç tarihi, ÖSYM tarafından belirtilen resmi takvime göre duyuruldu. Peki ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvim doğrultusunda 2023-ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.