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ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES sonuç sorgulama...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES sonuç sorgulama...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları için bekleyen adaylar, heyecanlı bir dönemi geride bırakarak sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemekteler. Sınavın takvimine göre, 2023-ALES/2 sonuçları eylül ayı içerisinde ilan edilecek. Peki ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuç tarihi, ÖSYM tarafından belirtilen resmi takvime göre duyuruldu. Peki ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvim doğrultusunda 2023-ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.

2023 ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

2023 ALES/3 SINAVLARI NE ZAMAN?

Yılda üç kez yapılan sınavın 2023 yılı tarihleri şu şekildedir;

ALES/3 19 Kasım 2023

PUANLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.

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