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Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?

"Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme sonuçları ardından kayıt tarihleri gündeme geldi. Herhangi bir yükseköğrenim bölümüne programa kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?

"Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?

2023-2024 DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KAYITLAR ARDINDAN EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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