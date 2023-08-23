"Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıtlarında hangi belgeler gerekiyor mu?