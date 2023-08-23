"Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını resmi olarak duyurdu. Adayların tercihlerine göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Peki, Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?