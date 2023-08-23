Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?
"Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlarla beraber binlerce kişi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine ve kayıt ücretlerine odaklandı. Peki, Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?
"Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını resmi olarak duyurdu. Adayların tercihlerine göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Peki, Açık Öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖF üniversite kayıtları başladı mı, harç ücretleri ne kadar?
AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Fakültesi'nde 2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ücretleri netlik kazandı.
2023-2024 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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