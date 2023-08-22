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ALES 2 SONUÇ TAKVİMİ 2023 | ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman, hangi tarihte duyuracak? https://ais.osym.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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ALES 2 SONUÇ TAKVİMİ 2023 | ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman, hangi tarihte duyuracak? https://ais.osym.gov.tr

Geçtiğimiz hafta sonu, ülkemizin dört bir yanında pek çok adayın heyecanla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)/2 gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu önemli sınav, üniversiteye yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adayların geleceğini belirlemekte ve akademik kariyerlerine yön vermektedir. Şimdi ise tüm gözler, sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte ALES sonuçlarına ilişkin detaylar...

Geçtiğimiz hafta sonu, ülkemizin dört bir yanında pek çok adayın heyecanla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)/2 gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu önemli sınav, üniversiteye yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adayların geleceğini belirlemekte ve akademik kariyerlerine yön vermektedir. Şimdi ise tüm gözler, sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte ALES sonuçlarına ilişkin detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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