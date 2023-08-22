ALES 2 SONUÇ TAKVİMİ 2023 | ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman, hangi tarihte duyuracak? https://ais.osym.gov.tr

Geçtiğimiz hafta sonu, ülkemizin dört bir yanında pek çok adayın heyecanla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)/2 gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu önemli sınav, üniversiteye yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adayların geleceğini belirlemekte ve akademik kariyerlerine yön vermektedir. Şimdi ise tüm gözler, sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte ALES sonuçlarına ilişkin detaylar...