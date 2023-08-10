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Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıt tarihi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıt tarihi...

Üniversite adaylarının uzun süredir merakla beklediği YKS tercih süreci tamamlandı ve şimdi gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Adayların merakla beklediği tercih sonuçları en kısa sürede erişime açılacak. Öğrenciler ise yerleştikleri ünivesitelere belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırabilecek. Peki üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, 2023 üniversite kayıt tarihleri…

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala üniversite kayıt tarihleri araştırma konusu oldu. Binlerce genç, kendi ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun üniversiteleri tercih ederek geleceklerine yön verme fırsatını yakaladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, 2023-2024 üniversite güz dönemi tarihi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan ve kayıt işlemlerini tamamlamamış adaylar kayıt haklarını kayıp edecek.Elektronik kayıt yapan adaylar,üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER?

a)Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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