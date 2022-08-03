Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarına göre kazandığı üniversiteye kaydını yaptıracak. 2022-2023 üniversite kayıt/elektronik kayıt tarihleri belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu? sorularınun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Tercih süreci 5 Ağustos'ta sona eriyor. Ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak. Boş kalan kontenjanlar için ise ek yerleştirme süreci başlayacak.
Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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