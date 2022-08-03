SON GÜNLER! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sürecinde son günlere girildi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Üniversiteye öğrenci yerleştirmek için gerçekleştirilen tercih başvurusunda son günlere girildi. Heyecan içinde sonuçları bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
27 Temmuz'da başlayan 2022-YKS tercihleri 05 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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- SON GÜNLER! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
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