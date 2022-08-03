Okullara yönelik son dakika kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Okul öncesi ve diğer okullarda...
Son dakika Resmi Gazete haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.
İŞTE KARARIN DETAYLARI
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
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