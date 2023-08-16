ALES/2 SINAV SÜRESİ VE KONU DAĞILIMI | ALES ne zaman, pazar günü mü? ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama

ALES/2 ne zaman gerçekleştirilecek sorusunun cevabı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için düzenlenen ALES'in ikinci oturumu önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Peki ALES ne zaman, pazar günü mü? İşte ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ALES 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak.