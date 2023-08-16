ALES/2 SINAV SÜRESİ VE KONU DAĞILIMI | ALES ne zaman, pazar günü mü? ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama
ALES 2 sınavı heyecanı sınav öncesinde geri sayımı hızlandırdı. Yılın ikinci ALES oturumu için başvurular temmuz ayında tamamlanmıştı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sunulan giriş belgesi sorgulama hizmeti, adaylara sınav yerlerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve özel şifreleriyle görüntüleme imkanı sunuyor. Adayların merakla beklediği soruların başında ise "ALES ne zaman, hangi gün?" geliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
ALES/2 ne zaman gerçekleştirilecek sorusunun cevabı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için düzenlenen ALES'in ikinci oturumu önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Peki ALES ne zaman, pazar günü mü? İşte ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ALES 2 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES KONU DAĞILIMI
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Sınav saat 10.15'te başlayacak, 150 dakika sürecek.
KAÇ YIL GEÇERLİ?
2023-ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde, 2023-ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
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- ALES/2 SINAV SÜRESİ VE KONU DAĞILIMI | ALES ne zaman, pazar günü mü? ÖSYM AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama
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