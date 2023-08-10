Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS 2. tercih takvimi

ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçları için bekleyen milyonlarca öğrencinin gözleri kuruma çevrildi. Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihine kadar devam etti ve bu sürecin sona ermesiyle birlikte öğrenciler tercih sonuçlarına odaklandı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?