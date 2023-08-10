Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS 2. tercih takvimi
ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçları için bekleyen milyonlarca öğrencinin gözleri kuruma çevrildi. Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihine kadar devam etti ve bu sürecin sona ermesiyle birlikte öğrenciler tercih sonuçlarına odaklandı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?
ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla birlikte, YKS tercih sonuçları için bekleyen milyonlarca öğrencinin gözleri kuruma çevrildi. Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihine kadar devam etti ve bu sürecin sona ermesiyle birlikte öğrenciler tercih sonuçlarına odaklandı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından YÖK listeleri ile boş kotenjanların duyurulması bekleniyor.
YKS 2. tercih dönemine dair tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. ÖSYM duyuruları takip ediliyor.
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