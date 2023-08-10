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2023 Dikey Geçiş Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DGS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi: 10.08.2023
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2023 Dikey Geçiş Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DGS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi meraklı gözlerle araştırılıyor. Binlerce aday, ÖSYM'nin müjdeli haberi için sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle erken açıklanma ihtimali, adayların yoğun bir şekilde "DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?" sorusunu gündeme getirmelerine neden oluyor. İşte detayları...

Öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini ve olası erken açıklama ihtimalini merakla bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, adayların tercih yapma sürecine önemli bir adım olarak görülüyor. Öğrenciler, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte geleceklerini şekillendirecek tercih sürecine odaklanacaklar. Peki DGS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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