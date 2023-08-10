LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı?
"LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu. Peki, LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?
"LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını ilan etmesinin ardından şimdi de üçüncü nakil tercihleri gündeme geldi. Peki, LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.
Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.
LGS ÜÇÜNCÜ NAKİL TERCİHİ OLACAK MI?
Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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