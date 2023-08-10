LGS’de üçüncü tercih olacak mı, var mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı?

"LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını ilan etmesinin ardından şimdi de üçüncü nakil tercihleri gündeme geldi. Peki, LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?