Üniversite e-kayıt için ne gerekli, zorunlu mu? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...
Üniversite e-kayıt için ne gerekli? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre üniversite kayıtları 22 Ağustos itibariyle başlıyor. Öğrenciler için elektronik kayıt (e-kayıt) dönemi başladı. Kayıt yapacak adaylar kayıt için gerekli olan belgeleri merak ediyor. Peki, Üniversite e-kayıt için ne gerekli? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...
Üniversite e-kayıt için ne gerekli? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt tarihine çevrilmişti. Üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos itibariyle başladı. Peki, Üniversite e-kayıt için ne gerekli? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İNTERNETTEN YAPILIR MI?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıtlarını 22 Ağustos günü itibariyle gerçekleştirecekler. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar kayıtlarını elektorinik olarak da yapabilecekler.
ÜNİVESİTE E-KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?
Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.
Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLU MU?
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
Elektronik kayıt işlemi 2022-2023 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite e-kayıt için ne gerekli, zorunlu mu? Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...
- KYK başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri ne zaman satılacak? BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?
- AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?
- EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...
- Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?
- YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
- KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
- DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
- Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...
- ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...