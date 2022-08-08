Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Peki, Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştirmeler sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlayarak üniversitelere başvuracaklar. Peki, Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
ÜNIVERSITE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS tercih sonuçlarının bitmesiyle birlikte üniversite kayıtları elektronik ortamda Ağustos'un 22-24 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri tamamlayarak kayıt süreci dahilinde üniversitelere başvurmaları gerekir.
Üniversite kayıt tarihleri içerisinde başvuruda bulunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversite tarafından istenen belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30.12.2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercihleri Ağustos'un 5'inde sonra erdi. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinleşmedi.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
- Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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