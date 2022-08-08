Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge