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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, DGS sonuçları için tarihi duyurdu. Adaylar, DGS sonuçları açıklandı mı aramasını yaparken DGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak sorusuna da yöneliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Yılının Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. 3 Temmuz'da DGS uygulandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, başarı puanlarının erişime açılacağı günü duyurdu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır.

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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