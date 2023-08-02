Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 | Ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri başladı ve adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarına erişebiliyorlar. Tercih süreci 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini bu tarihler arasında yaparak üniversite hayatlarına bir adım daha yaklaşacaklar. Tercih işlemleri sırasında, adayların aynı zamanda üniversite kayıt tarihleriyle ilgili de araştırmalar yaporlar. İşte son gelişmeler...