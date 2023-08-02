Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024 | Ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri başladı ve adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarına erişebiliyorlar. Tercih süreci 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini bu tarihler arasında yaparak üniversite hayatlarına bir adım daha yaklaşacaklar. Tercih işlemleri sırasında, adayların aynı zamanda üniversite kayıt tarihleriyle ilgili de araştırmalar yaporlar. İşte son gelişmeler...
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri başladı ve adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarına erişebiliyorlar. Tercih süreci 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini bu tarihler arasında yaparak üniversite hayatlarına bir adım daha yaklaşacaklar. Tercih işlemleri sırasında, adayların aynı zamanda üniversite kayıt tarihleriyle ilgili de araştırmalar yaporlar. İşte son gelişmeler...
2023 YKS TERCİH TAKVİMİ
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı belirtilerek, "Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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