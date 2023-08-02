E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama ekranı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar adrese dayalı okul kaydı, sınıf şubesi nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için okul kayıt sonuçları erişime açıldı. Artık veliler ve öğrenciler, adrese dayalı okul kayıtlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyorlar. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyesinde okula başlayacak öğrenciler, e-Kayıt sorgulama ekranı üzerinden, ikamet adreslerine en yakın okulları ve bu okullardaki kayıt durumlarını öğrenebiliyorlar. İşte detayları...