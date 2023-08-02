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Haberler Eğitim Haberleri E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama ekranı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar adrese dayalı okul kaydı, sınıf şubesi nasıl öğrenilir?

E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama ekranı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar adrese dayalı okul kaydı, sınıf şubesi nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama ekranı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar adrese dayalı okul kaydı, sınıf şubesi nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için okul kayıt sonuçları erişime açıldı. Artık veliler ve öğrenciler, adrese dayalı okul kayıtlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyorlar. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyesinde okula başlayacak öğrenciler, e-Kayıt sorgulama ekranı üzerinden, ikamet adreslerine en yakın okulları ve bu okullardaki kayıt durumlarını öğrenebiliyorlar. İşte detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için okul kayıt sonuçları erişime açıldı. Artık veliler ve öğrenciler, adrese dayalı okul kayıtlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyorlar. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyesinde okula başlayacak öğrenciler, e-Kayıt sorgulama ekranı üzerinden, ikamet adreslerine en yakın okulları ve bu okullardaki kayıt durumlarını öğrenebiliyorlar. İşte detayları...

E-DEVLET OKUL KAYDI SORGULAMA

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ADRESE DAYALI E-KAYIT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul kayıtları ve yeni eğitim öğretim yılı takvimi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak bu yıl okulların 11 Eylül'de açılması bekleniyor. Resmi takvim yayımlandığında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından yüz binlerce öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

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