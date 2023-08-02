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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteli olmak isteyen binlerce öğrenci tercih işlemlerine devam ediyor. Aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapan adaylar, "2023 üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte, YKS tercihlerinin açıklanacağı tarih 2023!

"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimi sonrasında, tercih işlemlerinin sona ereceği ve açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, 2023 YKS tercih sonuç tarihi...

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.


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