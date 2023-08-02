YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr

"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimi sonrasında, tercih işlemlerinin sona ereceği ve açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, 2023 YKS tercih sonuç tarihi...