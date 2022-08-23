Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarını tamamlamak isteyen öğrenciler harç ücretlerini merak ediyor. Peki, Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?