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Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?

Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt takvimleri merak ediliyor. Diğer yandan üniversite harç ücretleri de araştırılan bir diğer husus oluyor. Peki, üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?

Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarını tamamlamak isteyen öğrenciler harç ücretlerini merak ediyor. Peki, Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor.

Üniversite Harç Ücretleri için bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarih takip edilmelidir.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite harç ücretleri; Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıkarıldı.

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp Fakültesi: 961 TL

Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TL

Veteriner Fakültesi: 629 TL

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL

Hukuk Fakültesi: 509 TL

İktisat Fakültesi: 509 TL

İşletme Fakültesi: 509 TL

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL

İlahiyat Fakültesi: 463 TL

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